Ödemiş’te otomobil takla attı: 3 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ovakent Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Onur Y. (22) idaresindeki 35 AHF 978 plakalı otomobil, Menderes Köprüsü yakınlarında takla attı. Kazada sürücü ile beraberindeki Sinan A. (21) ve Nihat O. (21) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Onur Y. ve Sinan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

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