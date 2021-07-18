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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Son dakika haberi...İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Son dakika: İzmir'de orman yangını!
AA

18.07.2021, 14:01

Mordoğan Mahallesi'nde Arko Sitesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Makilik alanla bozuk orman arazisinde etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.



Yangının yayılım alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi.

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