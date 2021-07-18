Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Mordoğan Mahallesi'nde Arko Sitesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Makilik alanla bozuk orman arazisinde etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.





Yangının yayılım alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi.