Doğum gününde yeni karaciğerine kavuştu

İZMİR'DE, beyin kanaması nedeniyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri, bir süredir organ bekleyen Ercüment İdik'e (50) nakledildi. Doğum gününde yeni karaciğerine kavuşan İdik, "Bugün 50 yaşımı doldurdum ama hayata yeniden başlıyor gibiyim" dedi. Operasyonun ardından hastane personeli, Ercüment İdik'e doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.