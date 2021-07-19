“İzmir, halıcılığın merkezi olabilir”

İzmir'de 2005'ten beri faaliyet yürüten Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği (Halımder) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Komite Başkanı ve Meclis Üyesi Abdullah Naci Ölçen, 'Hafta Başı Sohbetleri' konuğu oldu. Ölçen, halıcılık, yer döşemeciliği ve duvar kağıdı sektöründe pandemideki satış rakamlarının iyi olduğunu ama sendikasyon kredisinin tabana yayılıp eşit dağıtılamadığını belirtti.



● Sizin sektörünüz pandemi dönemini nasıl atlattı? Pandemi sürecinde halıcılık, laminat-lamine parke, pvc yer kaplaması, plastik zemin kaplamaları, dekoratif ürünler ve duvar kağıdı sektör dallarımızı ayrı kategoride değerlendirmemiz lazım. Üretim açısından baktığımızda pandemi, ihracat kanallarını zorlayabilen, buralarda başarılı olan üreticiyi; makinelerini çalışır, işletmelerini idare eder pozisyonda tuttu. Bilhassa son 5-6 ay hariç ABD, Ortadoğu, Yakın Balkanlar, Afrika ve Rusya gibi kuzeyimizdeki coğrafyaya ciddi ihracatlar gerçekleşti. Stoklar geçtiğimiz yıllara göre daha iyi eridi. Çünkü pandemide eve kapanan insanlar, ihtiyaçlarını görüp almaya başladı. Perakende sektörüne baktığımızda ve metrekare üzerinden değerlendirdiğimizde, pandemide önceki yıllardaki ortalamaları geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak mali açıdan zorlandık. Çünkü pandemiden önce ekonomik bir sıkıntı mevcuttu. Borç birikimi ve likidite eksikliğinin acısını hissettik. Devlet çeşitli destekler verdi. Fakat bu destekler bizim harcama kalemlerimize baktığımızda küçük işletmelere kısa süreliğine şifa oluyor.





● Peki yerel yönetimler bu konuda bir adım attı mı? İşletmenin giderlerine baktığımızda pandemide devlet ve oda desteklerini gördük ama belediyelerden fazla gayret göremedik. Örneğin; Denizli Büyükşehir Belediyesi tüm esnafa bin 500 lira nakti yardım yaptı. Ama İzmir'de böyle bir destek verilmedi. Örneğin; tabela vergisi. Ben tabela için inanılmaz paralar ödediğim için kaldırttım. Ya da su parası. İşletmemde 200 TL su parası ödüyorum, bunun 160 TL'si katı atık bedeli. Pandemi sürecinde günlerce kapalı kaldık. Bu süreçte tabela işe yarar mı? Bundan neden vergi alınıyor? 5 metrekare tabelanın yıllık maliyetinin ortalama 3-6 bin lira olduğu ifade ediliyor. Çoğu mülk sahibinin kira jesti yaptığı böyle bir imece döneminde, belediye en azından tabela ve katı atık bedeli desteği verse çok yerinde olurdu.



● Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in halı ihracatının merkezi olabileceğini söylemiştiniz. Hala böyle düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. İzmir ve Ege'de el halıcılığı tezgahları var. Örneğin Balıkesir, Uşak, Bergama, Kula, Gördes, Milas ve Çanakkale'de dünyaca ünlü halı ve kilimlerimiz var. Günümüzde bilinenin aksine en tutulan el halısı ve kilimi Anadolu'nunkiler. Ne var ki dünya halı pazarlarında daha iyi ticari lobi faaliyetleri ve daha ucuz içgücü maliyeti ile öne çıkan sine düğümlü İran, Hindistan ve Afganistan halılarının yanında, Gördes düğüm yapısı ile aslında daha önde olması gereken Anadolu halısı tanıtım ve pazarlamadaki eksiklikler nedeniyle geride kaldı. Makine halıcılığı boyutunda bakarsak Ege çok iyi bir pazar. Burada geleneksel bir alışkanlık var. İki meslektaşımız Almanya'da Hannover Fuar'ında yer açıtılar ve muazzam bir ivme yakalandığını gördük. Bu bize heyecan verdi. Yaptığımız çalışmalar İzmir'in halı ihracatının merkezi olabilecek potansiyelde olduğunu bize gösterdi.



● Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Telekomünikasyon, bankacılık ve sigortacılık gibi kritik sektörlerden uzaktan ve telefon kaydıyla sözleşme yapılabiliyor. Bunu yasal bir zemine oturtabiliyolar. Oysa esnaf, tüccar ve satıcılarda ses kaydına dayalı sözleşme yok. Bu aykırılığın daha adil hale getirilmesini istiyoruz. İkinci konu ise internet ve sosyal medyada yapılan satış ve pazarlama haksız rekabete yol açıyor. Bu alanlarda ticari bir düzenlemeye ihtiyaç var. İş yerlerindeki satışla oradaki satışın eşit rekabete dayandırılabilmesi için bazı maliyetlerin getirilmesi lazım.

Mert ALPDÜNDAR