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İzmir’de otomobil koyun sürüsüne daldı 1 kişi yaralandı, 7 koyun telef oldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde otomobilin koyun sürüne çarpması sonucu otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, sürüden 7 koyun telef oldu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir’de otomobil koyun sürüsüne daldı 1 kişi yaralandı, 7 koyun telef oldu
İHA

19.07.2021, 09:41

Kaza, dün akşam saatlerinde Güzelhisar Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne seyreden A.B. yönetimindeki 35 KB 2364 plakalı otomobil, iddialara göre otluk alanda yola giren koyunlara çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü A.B. yararlanırken, 7 hayvan da telef oldu 3 koyun da yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem aldı. Araç sürücüsü A.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kapanan cadde ölen hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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