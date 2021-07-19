İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin minibüsle kente getirildiği bilgisine ulaştı.

Takibe alınan ve Buca Organize Sanayi Bölgesi önünde durdurulan minibüste 19 Kongo, 2 Yemen, 6 Filistin ve 3 Suriye uyruklu ile bot ve deniz motoru bulundu.

Sürücü F.K. ile minibüse öncülük eden otomobildeki M.G. ve M.Ü, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, M.G. ve M.Ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.