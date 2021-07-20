Bir gecede 3 garip kaza

SÜRÜYE DALAN OTOMOBİLDE 1 YARALI, 7 KOYUN TELEF

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde otomobilin koyun sürüne çarpması sonucu otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, sürüden 7 koyun telef oldu. Kaza, pazar akşamı Güzelhisar Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne seyreden A.B. yönetimindeki otomobil, otluk alandan yola giren koyunlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.B. yararlanırken, 7 hayvan da telef oldu. Araç sürücüsü A.B, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜSÜ UYUYAN TIR ORMANLIK ALANDA DEVRİLDİ

İZMİR Buca'da Satılmış Sayar isimli sürücü, mal getirdiği işyerinin açılmasını beklerken TIR'ı park edip, uyudu. Bir süre sonra freni boşalan TIR hareket etti. Son anda uyanan Sayar manevra yapmak istedi ancak TIR refüjü aşıp, demir bariyerlere çarparak ormanlık alana yuvarlandı. Kazada, Sayar'ın ayağı kırıldı.

APARTMAN DUVARINA ÇARPAN SERVİS MİNİBÜSÜ ASILI KALDI

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde önceki gece, park halindeyken freni boşalan servis minibüsü kaymaya başladı. Yokuş aşağı kontrolsüz şekilde giden servis minibüsü, yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak bir apartmanın duvarına çarptı. Servis minibüsü asılı kalırken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.