“Çeşme’de yeniden pozitif vakalar görülmeye başladı”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bayram öncesi İzmirlilere önemli çağrılarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde vaka sayısı sıfırlanan Çeşme'de yeniden Kovid-19 vakasına rastlandığını aktaran Köşger, "Bayramda pandemi kurallarına mutlaka uyalım" çağrısında bulundu. Vali Köşger, "İzmir'de aşılamada 4 milyon dozu aştık. Pandeminin yaygınlığı azaldı, bulaş sayımız azaldı ama henüz sıfırlanmış değil. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan ricamız, bayramda hijyen, maske, mesafe kurallarına dikkat etmeleri. Vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlardan kaçınmalarını istiyoruz. Akraba ziyaretlerini minimuma indirmelerini, ziyaretlerde de pandemi kurallarına riayet etmelerini istiyoruz" dedi.

"KESİMLERDE HİJYENE TRAFİKTE KURALLARA UYALIM"

Bayramlarda yaşanan trafik yoğunluğuna dikkat çeken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Vatandaşlarımızın kurbanlarını, kaymakamlıklarımızca belirlenen alanlar içinde, hem dini kurallara hem de hayvan hakları kurallarına uygun olarak, hijyen kurallarına dikkat ederek kesmelerini istiyoruz. Kurban Bayramı trafik hareketliliğinin arttığı bir zaman. Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami riayet etmelerini istiyoruz. Yorgunken araba kullanmamalarını, emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını, trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.