CHP zihniyetinin kurbanı oldular

Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, ilçe nüfusunun bayramda 1 milyonu geçmesini beklediklerini belirterek, "Çeşme, milyonları ağırlamaya alışık bir belediyeye sahip, Dolayısıyla biz hazırız" dedi. Ancak daha önce elektrik kesintisi nedeni ile sıkıntı yaşayan Çeşmeliler, Arefe Günü çeşmelerinden akan suyun kesilmesi ile neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar, "Önce elektrik çilesi, şimdi su. Alaçatı'da iki gündür su yok. 1200 TL oda fiyatları ama sular akmıyor. Çav bella başkan!", "Elektriksiz, susuz Çeşme. Büyük projeyi de yapın havasız da kalsın", "Ekrem Oran önce altyapı sorunlarını halledin iş yapın iş" sözleriyle sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

'ALTYAPIDA BASİRETSİZLER'

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın geçtiğimiz günlerde ilçeye geldiğini hatırlatarak, "Maalesef CHP'li belediyeler altyapı konusunda basiretsizler ve gerçekten bu işi beceremiyorlar. 300 milyon lira gibi önemli bir yatırım yaptıklarını söylediler ancak gördüğünüz gibi her şey ortada ve çözülmüş bir problem yok. Kaldı ki biz hala çeşmelerimizden içme suyu kıvamında temiz su dahi alamıyoruz" dedi.







"21'İNCİ YÜZYILDA SUSUZLUK"

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin hemen yanındaki İkizce Köyü'nde yaşayanlar da aynı sıkıntı ile karşı karşıya kaldı. Temiz su ihtiyaçlarını zaman zaman az da olsa yol kenarında akan bir çeşmeden giderdiklerini belirten köylüler, kimi zaman da Kozağaç Barajı'ndan gelen su tankerleri ile bu sorunun giderilmeye çalışıldığını söyledi. İl merkezine 8 kilometre uzaklıkta olmalarına rağmen 21. Yüzyılda halen susuzluk çektiklerini aktaran köylüler, "Muğla Büyükşehir Belediyesi artık sesimizi duysun" diye isyan etti. 200 haneli İkizce Köyü'nde yaşayan Elif Aşçı (44), "Yetkililerden kesin bir çözüm bekliyoruz. Kesinti olacaksa bile önceden bize bildirmelerini istiyoruz. Çoğu zaman bilgi vermeden kesiyorlar" dedi. Kübra İnan (63), "Bu yıl kesinti daha da arttı. Saati hiç belli olmuyor. Duşa dahil giremiyoruz" derken, "96 yaşındaki Saniye Karabulut da sitemini, "Kuşlar bile burada durmuyor. Su olan yerlere gidiyorlar. Siz bir de bizim halimizi düşünün. Bayramı bile susuz geçiriyoruz" sözleriyle dile getirdi. Abdurrahman Seyret (60) ise, 4-5 gün susuz kaldıklarını dile getirerek, "Saat 03.00'de uyanıp, suyun gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bir türlü ulaşamıyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI / ADEM ÜLKER