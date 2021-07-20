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Haberler İzmir İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

20.07.2021, 09:33

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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