Omuz atma cinayeti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan 'Omuz atma' tartışması bıçaklı kavgaya döndü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, önceki gece 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi İZBAN istasyonunun yakınındaki üstgeçitte meydana geldi.

Sahil tarafından gelen bir grup ile İZBAN tarafından gelen diğer grup üstgeçitte yürüdüğü sırada, aralarında 'Omuz atma' gerekçesiyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucunda tartışma tekme ve tokatlı kavgaya döndü. Kavgada, tekme ve tokatın yerini kaldırım taşı ve bıçak aldı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kadir Özdemir, Azat Ö, Oğuzhan S. ve Emrah S. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler E.Y, F.Y, Y.C.Y, U.Ç. ve D.B. suç aletleri ile birlikte olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımı ile ambulanslara taşındı. Hastanede tedaviye alınan Kadir Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Azat Ö. ve Oğuzhan S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Emrah S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sırasında vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçi ekipleri koordineli olarak, olay yerinden suç aletleri ile kaçan 5 şüpheliyi, 5 dakika içerisinde Smyrna Meydanı'nda yakaladı. Polis otosuna alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

'BİZ YUMRUK ATTIK O SALAK EMANETİ ÇEKTİ'

POLİS ekipleri tarafından gözaltına alınan ve üzerinde arama yapılan bir şüpheli karşı grubun alkollü olduğunu iddia ederek, "Arkadaşlar salak, kafaları güzel emaneti salladılar. Biz onlara yumruk attık, kendimizi koruduk. O salak emanet çekti" şeklinde ifadeler kullandığı görüntülendi.