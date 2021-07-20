Seferihisar’ı da sinekler bastı

Yetkilileri göreve çağırılan Tilev, "Buyursunlar gelsin misafir edeyim. Evdeki ortamı görsünler. Yeter artık!" yazarak isyanını dile getirdi. Tilev önceki gün de "Sayın CHP, herkesin olduğunu söyleyen bir hedefiniz var lakin Seferihisar Akarca da bu hedefin çok uzağındasınız. Bir gelip görmek ister misiniz?" şeklinde bir paylaşım yaptı.