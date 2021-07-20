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Haberler İzmir Seferihisar’ı da sinekler bastı

Seferihisar’ı da sinekler bastı

İzmir Seferihisar'a gelen spor spikeri Emre Tilev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sineklerden isyan etti.

Seferihisar’ı da sinekler bastı

20.7.2021

Yetkilileri göreve çağırılan Tilev, "Buyursunlar gelsin misafir edeyim. Evdeki ortamı görsünler. Yeter artık!" yazarak isyanını dile getirdi. Tilev önceki gün de "Sayın CHP, herkesin olduğunu söyleyen bir hedefiniz var lakin Seferihisar Akarca da bu hedefin çok uzağındasınız. Bir gelip görmek ister misiniz?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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