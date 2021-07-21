3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Hemşire Şebnem'in babası cevap bekliyor

Şebnem Köker'in İzmir'de yaşayan babası emekli Abdullah Köker, kızının vefat ettiği gece pansiyonda birlikte kaldığı erkek arkadaşının verdiği ifadelerin tutarsız olduğunu söyledi. Acılı baba, kızının sevgilisi olan gemi kaptanı Timuçin Bayhan'ın evli olduğu ortaya çıkınca, Bayhan'ın korkuya kapılıp kızını öldürdüğünü iddia etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Genç hemşirenin ölümünden sonra şüpheli sıfatı ile bile ifadesi alınmayan Bayhan, olaydan bir hafta sonra sürpriz bir şekilde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Tutuklanma talebi ile savcılıkta verdiği ifadesinin ardından yurt dışı yasağı getirilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Bayhan, suçlamaları reddetmişti. Kızının ölümündeki sır perdesini aralamak için haftalardır uğraş veren baba Köker, otopsi raporunun da çıktığını söyledi.

300 PROMİL ALKOLLÜ

Otopsi raporunda kızının 300 promil alkollü olduğunun belirtildiğini vurgulayan acılı baba, "Düşme anında oluşan morlukların haricinde vücudunda başka morluklar da var. Kızım aşırı alkollü olduğu için düşerken sesini kimse duymadı. Çünkü kendinde değildi. Bu nedenle pencereden atılmış olma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı. Bayram sabahı Yeni Asır'a konuşan baba Köker, "Ömrümün son nefesine kadar bu davanın peşinde olacağım. Sabaha kadar uyumadım. Şebnem'in acı haberini aldığımdan beri yaşayan bir ölü gibiyim. Sürekli olayla ilgili kafamdaki sorulara cevap bulmaya çalışıyorum" dedi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMDEKİ CEVAPSIZ 13 SORU

1- İstanbul'un merkezinde yaşanan bu olay neden medyadan 3 gün saklandı?

2- Neden hepimizi intihar şüphesine yönlendirdiler? Bu yönlendirmenin sebebi ne?

3- Şebnem sürekli kavga ettiği, mutlu olmadığı bir adamla neden bir gün daha kalmaya ikna edildi?

4- Telefonunun denize düştüğüne neden herkes inandı?

5- Telefonu denize düştüyse, ölüm anındaki taktığı kulaklık neye takılıydı?

6- Neden savcı karakolun kanısına bu kadar güvendi?

7- Neden polis ve savcı harekete geçmek için 15 gün bekledi?

8- Neden olay günü şahıstan rapor ve alkol muayenesi alınmadı?

9- Neden şahısın kollarında tırnak izi varken uzun kollu giydirildi?

10- Olay sabaha karşı 03.50'de yaşandı. Bize 05.05'te haber verildi. 75 dakika içinde intihar olduğuna nasıl karar verdiler?

11- Otel çalışanları zanlıyı tanımıyorsa neden kayıt açmadı?

12- Zanlı otelin kamera kayıtlarının olmadığını ya da silindiğini nereden biliyor?

13- Otelde giriş kayıtlarını yapan görevli, neden ertesi gün işi bırakıp sırra kadem bastı?

FATİH ŞENDİL