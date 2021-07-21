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Haberler İzmir Aşılama noktalarında bayram yoğunluğu

Aşılama noktalarında bayram yoğunluğu

Aşılama noktalarında bayram yoğunluğu

21.7.2021

İzmir'de en kısa sürede mavi kategoriye geçiş hedefiyle aşı kampanyasına hız verildi. Meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar, hem bayramlaşma hem de aşılarını olma imkanı buluyor. Bayram tatili sürecinde 35 mobil ekip ile 105 personel, ilçelerdeki meydanlar, işlek caddeler, vapur iskeleleri, tren ve metro istasyonları önüne aşılama noktası kurdu. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktada görev yapan sağlık çalışanları, yoldan geçen vatandaşların bayramını kutlayarak aşı olup olmadıklarını sordu, tereddüt edenleri ise ikna etmeye çalıştılar.

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