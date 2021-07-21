Asırlık Osmanlı mezarı bakımsızlıktan yıkılıyor

İzmir Tire'de, tarihi mezar taşları kaderine terk edildi. Yaklaşık, 5 yüzyıl önce Berham Kethüda tarafından, Sarı Selim'im hükümdarlığı zamanında yaptırıldığı bilinen tarihi Yeni Cami yerleşkesindeki Aydınoğlu ve Osmanlı dönemine ait mezar ve taşlarının bakımsızlığı görenleri derinden yaraladı. Vatandaşlar, "Benzer manzaraları ilçede birçok tarihi camideki mezar alanlarında görmek mümkün. Mezarların çoğu tahrip olmuş. Çevresini yabani otlar bürümüş" dedi.

VATANDAŞ İHBAR HATTI 0506 225 03 440506

Metin BURMALI