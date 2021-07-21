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Haberler İzmir ‘Katliam değil budama’

‘Katliam değil budama’

‘Katliam değil budama’

21.7.2021

İzmir Menderes'teki Gümüldür Mahallesi'nde bulunan Mavikent Sitesi'nde 'ağaç katliamı' yapıldığı yönünde çıkan haberle ilgili site yönetiminden yanıt geldi. Sitedeki ağaçların yüksek gerilim hatlarına yakın olduğu için budandığı belirtildi.

'RESMİ RAPOR VAR'
Haziran ayında Yeni Asır İhbar Hattı'nı arayan Mavikent Sitesi sakinleri, ağaç katliamı yapıldığını belirterek yardım istedi. Yayınlanan haberin ardından Mavikent Site Yönetimi konuyla ilgili açıklama yaptı. Site yöneticileri, fıstık çamı ağacı dikimlerinin zamanında trafo altlarına yapıldığını, büyüyen ağaç dallarının yangın tehlikesine yol açtığı gibi aynı zamanda sitede insanların can güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde işlem yapıldığını belirten yöneticiler, "Yetkililer inceleme yapıp budama ve kesim için rapor çıkardılar. Resmi belgeler var" dedi.

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