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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Son dakika...İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İzmir'de orman yangını!
AA

21.07.2021, 14:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021, 15:04

Yaka Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 amfibi uçak, 4 helikopter ve 15 arazöz ile müdahale edildi.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın, kontrol altına alındı.

Öte yandan Çeşme ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde de otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 1 helikopter ve 2 arazöz ile kısa sürede söndürüldü.

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