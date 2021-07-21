Zeytin ağaçları kaderine terk edildi

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan zeytin ağaçlarının hemen yanında bulunan mezarlık duvarı çöktü. Yağan yağmurlar sonrasında toprak kalkınca, zeytin ağaçlarının kökleri açığa çıktı. Vatandaşların bildirmesine rağmen müdahale etmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi adeta yüzyıllık ağaçları kurumaya terk etti.

ACİL MÜDAHALE ŞART

Zeytin ağaçlarının giderek güçsüzleşmesi nedeniyle vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne defalarca müracaat etmesine rağmen ağaçların ölmemesi için gereken müdahaleler yapılmadı. Konu ile alakalı olarak Yeni Asır Gazetesi'ne konuşan vatandaşlar, "Burada bulunan zeytin ağaçları biz kendimizi bildik bileli var. Eğer acil müdahale edilmezse kuruyup yok olacaklar"

ifadelerini kullandı.