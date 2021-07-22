5 yıldızlı kurban kesim tesislerine büyük talep

İzmir'de Kurban Bayramı bu yıl da koronavirüs salgının gölgesinde kutlanırken, vatandaşlar aldıkları büyük ve küçükbaş hayvanları daha hijyenik olduğuna inandıkları modern kurban satış ve kesim tesislerinde kestirdi. Kentte sektördeki girişimcilerin açtığı 5 yıldızlı kurban satış ve kesim tesislerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Torbalı'daki kurban satışı ve kesimi yapan işletmelerden Demirler Besi Çiftliği'nin sahibi Ali Demir, bayramda günde ortalama 300 büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdiklerini, sektör olarak ekonomiye aylık 10 milyon lira katkı sağladıklarını söyledi.



MODERN İŞLETMELER

Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı ve kesiminin yasak olması ve koronavirüs salgının da sürmesi nedeniyle vatandaşlar bayramda da tedbiri elden bırakmadı. İzmirliler kurbanlıklarını alıp, kesimini yaptırmak için bu yıl çoğunlukla daha modern kurban kesim tesislerini tercih etti. Vatandaşların ilgi gösterdiği bu tesislerden biri de Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'ndeki Demirler Besi Çiftliği oldu. Hijyenik bir ortamda, veteriner eşliğinde ve İslami usullere uygun olarak kesilen büyükbaş hayvanlar, bu tesiste parçalara ayrıldıktan sonra sahiplerine eşit şekilde teslim edildi.



100 KİŞİLİK EKİBİMİZLE

Torbalı'da 16 yıl önce kardeşleri Adem ve Ahmet ile birlikte önce 70-80 büyükbaş hayvan kapasiteli bir tesisle bu işe başladıklarını anlatan Ali Demir, son 5 yıldır da 7 bin 200 metrekarelik alanda 450 büyükbaş hayvan kapasiteli tesislerinde vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Ramazan Bayramı'ndan sonra kurbanlık satışlarının başladığını, hayvanlarını doğal ortamda yetişen Kars'tan getirdikleri ifade eden Demir, "Koronavirüs nedeni ile vatandaşlar son yıllarda tedbir amacı ile bizim gibi daha hijyenik ve modern tesisleri tercih etmeye başladı. Bu tesisler İzmir'de iki elin parmağını geçmez. 100 kişilik ekibimizle kurbanlığın satılmasından, sistemli bir şekilde parçalanıp, eşit bir şekilde paylaştırılmasına kadar tüm işlemlerini biz üstleniyoruz. 2019 yılında Ege'deki et borsasında yani vergi sıralamasında üçüncü sırada yer aldık. Aylık ekonomiye 10 milyon liralık katkı sağlıyoruz" diye konuştu.



'IÇIMIZ BU YIL DA RAHAT ETTI'

DEMİR, Kurban Bayramı'nda günde ortalama 300 hayvan kesimi yaptıklarını, bayram dışında da kurumsal firmalarla çalıştıkları için aylık ortalama bin 500'e yakın büyükbaş hayvan kesimine ulaştıklarını sözlerine ekledi. Kurban Bayramı'nda bu tür modern tesisleri tercih edenlerden Ali Koyuncu, "Biz 2 yıldır buraya geliyoruz. Gerçekten çok hijyenik ve modern bir tesis. Koronavirüs salgını da devam ettiği için bilmediğimiz yerden hayvan alıp, kestirmiyoruz" diye konuştu. Konak'tan gelen Gülsen Çeltek ise "Yıllardır bu tesise geliyoruz ve hizmetinden çok memnunuz. Pandemi nedeni ile tedbir aldıklarını görünce içimiz bu yıl daha da rahat etti" dedi.



'IÇIMIZ BU YIL DA RAHAT ETTI'

DEMİR, Kurban Bayramı'nda günde ortalama 300 hayvan kesimi yaptıklarını, bayram dışında da kurumsal firmalarla çalıştıkları için aylık ortalama bin 500'e yakın büyükbaş hayvan kesimine ulaştıklarını sözlerine ekledi. Kurban Bayramı'nda bu tür modern tesisleri tercih edenlerden Ali Koyuncu, "Biz 2 yıldır buraya geliyoruz. Gerçekten çok hijyenik ve modern bir tesis. Koronavirüs salgını da devam ettiği için bilmediğimiz yerden hayvan alıp, kestirmiyoruz" diye konuştu. Konak'tan gelen Gülsen Çeltek ise "Yıllardır bu tesise geliyoruz ve hizmetinden çok memnunuz. Pandemi nedeni ile tedbir aldıklarını görünce içimiz bu yıl daha da rahat etti" dedi.

Metin BURMALI