‘Aşı karşıtları bir an önce ikna edilmeli’

YAZ sıcaklarıyla beraber Kurban Bayramı sürecinde vaka sayılarının hızla artış gösterebileceğine dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kemalettin Aydın, herkesin bir an önce aşılanması gerektiğini söyledi. Korona virüsün hayatımızın bir parçası haline geldiğini belirten Aydın, "Bize düşen tek şey aşılama oranımızı artırmak. Yüzde 98 oranına gelmeliyiz. Ayrıca çevremizdeki aşı karşıtı olanları acilen ikna etmeliyiz. Bu bir vatandaşlık görevidir" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL