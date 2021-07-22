Çeşme Kaymakamı uyardı: Vakalar yükseliyor

DÖNEM dönem sıfır vaka ile gündeme gelen Çeşme nüfusu, bayram tatili ile 1 milyona ulaşırken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Vaka sayılarında bir miktar artış gözlemlendiğini belirterek maske ve mesafe ihlallerinin arttığını açıklayan Ünal, "Lütfen maske, hijyen ve mesafe şartlarına uyalım. Toplum sağlığını korumak için yüzlerce maske ve mesafe ceza işlemi yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

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