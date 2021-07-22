Esnaf, cezaevinin yerine AVM’ye karşı

Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Yazgan, ilçedeki cezaevinin boşaltılmasının ardından elde edilecek alana AVM inşa edileceği söylentilerine sert tepki gösterdi. AVM'lerin haksız rekabeti karşısında sınırlı sermayeye sahip olan esnaf sanatkarların zor günler yaşadığına dikkat çeken Yazgan, "Korona salgını sürecinde üyelerimizin durumu daha da ağırlaştı. Pandemi döneminden olumsuz yönde en fazla etkilenen kesim esnaf sanatkarlar oldu. Pek çok meslek kolunda faaliyetleri uzun süre durdurulan veya sınırlanan esnaf sanatkarlar zor durumda, bıçak kemiğe dayandı. Böyle bir ortamda cezaevi alanının yanlış değerlendirilmesi büyük hata olur" dedi.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Cezaevinin boşaltılması ile elde edilecek 85 dönüm alanın halkın yararına olacak güzel projelerle değerlendirilebileceğini belirten Yazgan, "Bucalıların yeni bir AVM'ye ihtiyacı yok. Buca 24 saat yaşayan renkli ve canlı bir ilçe. Buca'ya çağdaş, halkın ihtiyaçlarını gözeten, çoğunluğun beğenisini kazanacak ve farkındalık yaratacak projeler üretmek lazım. Burası sinemaların, kafelerin, kültür büfelerinin, otoparkın, tören ve dinlence merkezlerinin yer aldığı, yeşil alanın yoğun kullanıldığı, Buca'ya ve İzmir'e yakışır bir proje ile desteklenebilir. Projenin hazırlanmasında, planlanmasında ve hayata geçirilmesinde Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak işbirliğine hazırız. Halkın çoğunluğunu oluşturan esnaf sanatkarların ilçenin geleceğini doğrudan etkileyecek projelerde söz sahibi olması, Buca'nın, Buca halkının, Buca ekonomisinin yararına olacaktır" diye konuştu. Hafta başında İzmir ziyaretinde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarını sevindirici bulduklarını da ifade eden Oda Başkanı Yazgan sözlerini şöyle sürdürdü: "Değerli Bakanımız cezaevi alanında AVM değil, Buca'ya değer katacak bir yaşam alanı oluşturulacağını açıkladı. Buca'ya uzun yıllar hizmet etmiş isimler de benzer görüşteler. Aklın ve doğrunun yolu birdir. Ülke ve kent yöneticilerimizin esnaf sanatkarların beklentileri doğrultusunda hareket edeceklerine inancımız tamdır. Bu vesile ile üyelerimizin, Bucalıların ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutluyorum."



MUTLU'DAN DESTEK

TURAN Yazgan'a destek veren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ise, cezaevi yerine düşünülen projenin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi. AVM inşasının mevcut sıkıntıların üzerine daha büyük sorunlar ekleyeceğini kaydeden Mutlu, "Sorun sadece esnafla haksız rekabet değil, kent kimliğini zedeleyecek bir projeye geçit verilmemeli. Şehrin görselliğine uygun projeler hayata geçirilmeli. İlçedeki trafik kaosunu büyütecek bir hataya gerek yok. Buca'nın en büyük sorunu trafik ve otopark sorunudur. İlçenin ileri gelen isimleri, cezaevinin kaldırılmasıyla birlikte, Barış mahallesinde pazaryeri ve rekreasyon alanı arasından yapılacak yolla vatandaşların Şirinyer'e girmeden Uçan Yol'a bağlanabileceğine işaret ediyorlar. Böylelikle Menderes Caddesi'ndeki trafik büyük ölçüde rahatlayacaktır. Ayrıca bu alanın kültürel projelerle desteklenmesi hava ve şehir kirliliğine de engel olacaktır, ilçenin nefes almasını sağlayacaktır" dedi.