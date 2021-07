İzmir'de sahiller doldu, kent merkezi boş kaldı

9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinin geçen cuma günü mesai bitimi itibariyle başlamasıyla İzmir kent merkezi tenhalaştı. Bayramı aileleriyle geçirmek isteyenler memleketlerine, sıcak havada denize girmeyi isteyenler ise tatil beldelerine akın etti ve hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı İzmir'de kent merkezi boş kaldı. Kentin kalabalık alanlarından Alsancak Gündoğdu Meydanı, Kordon çimleri ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki tenhalık dikkat çekerken, normal zamanda araçların uzun kuyruklar oluşturduğu kentin en işlek caddelerinde tek tük araçlar görüldü.





"PANDEMİDEN DOLAYI BOŞ SANDIM"

Bayram tatili için İran'ın Tebriz şehrinden İzmir'e gelen İranlı bir turist, kent merkezindeki tenhalıktan dolayı şaşırdığını söyledi. Önce pandemiden dolayı şehrin boş olduğunu düşünen ancak herkesin tatile gittiği için kentin tenhalaştığını fark ettiğini belirten turist, "İran'ın Tebriz şehrinden İzmir'e geldik. Kurban Bayramı nedeniyle İran'da da tatil ilan edildi. Tatil yapmak için önce Kuşadası'na gittik ama orası çok kalabalık. İzmir'in tatil beldelerini de gezdik. Oraları çok kalabalık ama kent merkezinde çok az kişi var. Önce pandemiden dolayı kısıtlama var, o yüzden sokaklar boş sandım ama herkes tatile gitti diye boş kalmış şehir" açıklamasında bulundu.





DİKİLİ'DEKİ KALABALIKTAN KAÇIP SAKİNLİK İÇİN İZMİR'E GELDİ

Bayram tatili için İsviçre'den gelerek Dikili ilçesini tercih eden Gülten Öztürk isimli gurbetçi ise, Dikili'deki kalabalıktan bunalarak sakinlik için İzmir kent merkezini tercih edenler arasında. Öztürk, "Bayram tatili için İsviçre'den İzmir'e geldik. Dikili'de tatil yapıyorduk ve orası şu an çok kalabalık. Pandemiden dolayı geçtiğimiz sene yurt dışından tatile buraya gelemedik. O yüzden bu sene insanlar tatil yapmak için geldiler. Biz de geçtiğimiz sene gelemediğimiz için bu sene gelmeyi tercih ettik. İzmir kent merkezine ilk defa geldim ve gayet sakin şu an. Dikili'de şu an tıklım tıklım her yer. Pandemiden de korkuyoruz açıkçası, oradaki yoğunluktan kaçıp daha sakin olan kent merkezini gezmeye geldik" diye konuştu.