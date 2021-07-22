İzmir'de yerleşim yeri ve plaj yakınında yangın!

Bademli- Denizköy arasında Hayıtlı Plajı'nın üst kısımlarındaki zeytinlik alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak makilik alana sıçradı.



Alevlere, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 6 arazöz müdahale etti. Yerleşim yerine 150 metre ve tatilcilerin araçlarını park ettiği sahile yaklaşık 70 metre mesafedeki alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Plajdaki tatilciler, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.





Yangında, ilk belirlemelere göre 10 dönüm tarım, 5 dönüm de makilik alan zarar gördü. Piknik ateşinden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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