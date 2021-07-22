İzmir’e 276 milyon liralık deprem hasarı ödemesi

Son iki yılda yaşanan İzmir , Elazığ, Erzincan depremleri vatandaşların deprem sigortasına ilgisini artırdı. TBMM Meclis Deprem Araştırma Komisyonunun raporuna göre Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde zorunlu deprem sigortası poliçesi mevcut. Türkiye'de deprem sigortası yaptıranların oranı ise yüzde 57.

YÜZDE 61'E ÇIKTI

En fazla sigortalılık oranı yüzde 68 ile Marmara Bölgesinde, en düşük sigortalılık oranı yüksek 45 ile Karadeniz Bölgesinde gerçekleşti. Yaşanan son depremlerden sonra sigortalılık oranı İzmir'de yüzde 61'e, Malatya'da yüzde 51'e, Erzincan'da yüzde 68'e ve Elazığ'da yüzde 51'e yükseldi. En yüksek hasar ödemesi, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde yapıldı. 26 bin 675 hasar dosyasında vatandaşlara 276 milyon TL ödeme yapıldı. 1999 büyük Marmara Depremi'nin ardından kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) bugüne kadar depremzedelere toplam 773 milyon 164 bin TL hasar tazminatı ödedi. DASK'ın kuruluşundan bu yana deprem için birikimi ise 11 milyar TL'ye ulaştı.

EDA IŞIK