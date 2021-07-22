Son dakika: İzmir'de orman yangını

Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görev çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine uzak bir bölgede çıkan yangında yayılmanın olmadığı belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.