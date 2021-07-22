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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını

Son dakika: İzmir'de orman yangını

Son dakika haberi...İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Son dakika: İzmir'de orman yangını
DHA

22.07.2021, 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021, 16:45

Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görev çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine uzak bir bölgede çıkan yangında yayılmanın olmadığı belirtildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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