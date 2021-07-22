  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Soyer çiftinin ticaretine suç duyurusu

Soyer çiftinin ticaretine suç duyurusu

Yeni Asır'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in başkan olduğu İzmir Köy- Koop Birliği'nden bugüne kadar 42.4 milyonluk mal alımı yaptığı ve en son geçtiğimiz günlerde de 424 bin liralık kavurma aldığını ortaya koyan dünkü manşeti büyük yankı uyandırdı.

Soyer çiftinin ticaretine suç duyurusu

22.7.2021

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, Yeni Asır'ın bu haberiyle birlikte bu ticaret için İzmir Valiliği'ne suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Mısırlı, Büyükşehir'in 4734 sayılı kanunun 3-A maddesine göre üretici kooperatiflerinden alım yapabileceğini ancak Büyükşehir'in bu alımı 'dernek' statüsünde olarak kabul edilen bir birlikten yaparak yanlış yaptığına dikkat çekti. Belediyenin birliklerden alımları ancak açık ihale yoluyla yapabileceğini belirten Mısırlı, "Bu arada 5393 Belediyeler Kanunun 28. maddesine göre Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer'in Tunç Soyer'in eşi olması nedeniyle bu alımlar ayrıca suç oluşturuyor. Büyükşehir'in 'Başka bir tarım mümkün' politikası sadece siyasi şov değil büyük bir kamu zararıdır" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soyer çiftinin ticaretine suç duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.