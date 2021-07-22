Soyer çiftinin ticaretine suç duyurusu

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, Yeni Asır'ın bu haberiyle birlikte bu ticaret için İzmir Valiliği'ne suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Mısırlı, Büyükşehir'in 4734 sayılı kanunun 3-A maddesine göre üretici kooperatiflerinden alım yapabileceğini ancak Büyükşehir'in bu alımı 'dernek' statüsünde olarak kabul edilen bir birlikten yaparak yanlış yaptığına dikkat çekti. Belediyenin birliklerden alımları ancak açık ihale yoluyla yapabileceğini belirten Mısırlı, "Bu arada 5393 Belediyeler Kanunun 28. maddesine göre Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer'in Tunç Soyer'in eşi olması nedeniyle bu alımlar ayrıca suç oluşturuyor. Büyükşehir'in 'Başka bir tarım mümkün' politikası sadece siyasi şov değil büyük bir kamu zararıdır" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ