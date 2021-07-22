İZMİR Karabağlar'da yaşayan D.U. (28), eşinin yeğeni M.U.'ya (8) nitelikli cinsel istismar suçundan 28,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyadaki, M.U.'nun 'Şevkat Yerimdar' adlı diziyi izledikten sonra olayın gerçekleştiğini söylediği ifadesinden yola çıkan sanığın avukatları, dizinin istismarın yaşandığı öne sürülen tarihte yayınlanmadığını belirledi. Yerel mahkemede tekrar görülen davada sanık D.U. beraat etti.
Televizyon dizisi detayı beraat getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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