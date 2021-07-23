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Haberler İzmir Cinayet zanlıları bir çanta dolusu parayla İzmir'de yakalandı

Cinayet zanlıları bir çanta dolusu parayla İzmir'de yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aranan 5 şüpheli, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı. Zanlıların bulunduğu otomobilde çanta içerisinde 80 bin lira ele geçirildi.

Cinayet zanlıları bir çanta dolusu parayla İzmir'de yakalandı
İHA

23.07.2021, 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021, 10:04

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul'da aranması olduğu bildirilen 34 CRT 867 plakalı otomobilin İzmir'e giriş yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, kameralardan takibe aldıkları aracın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağı yakınında önünü kesti. Araçta bulunan Mesut Ç. (25), Ali Ç. (19), Ali Haydar M. (24), Ali K. (19) ve Muhammed Ali G. (19) gözaltına alındı.

Şüphelilere polis tarafından kimlik sorgusu yapılırken, Ali Ç., Ali Haydar M. ve Mesut Ç.'nin 'kasten öldürme' suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi'nde Recep Kılıç'ın (23) ölümüne, Yusuf Barçın'ın (24) ise yaralanmasına neden olduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramada ise çanta içerisinde 80 bin lira bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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