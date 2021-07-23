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Haberler İzmir Genç doktor canına kıydı

Genç doktor canına kıydı

Genç doktor canına kıydı

23.7.2021

İZMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Asistan Doktor Ali Kemal Yıldız (30), Bornova'daki evinde ölü bulundu. Tıp fakültesini derece ile bitiren ve aynı hastanede görev yapan Yıldız'dan haber alamayan meslektaşları, durumdan şüphelenerek polisten yardım istedi. Çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve giren ekipler, Yıldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yıldız'ın hastanede bulunan anestezi ilaçlarından içerek yaşamına son verdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
NÖBETÇİ Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından genç doktorun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ FATİH ŞENDİL

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