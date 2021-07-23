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İzmir'de kahreden son! 6 yaşındaki Cesur, yangında hayatını kaybetti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, seyir halindeyken kasasında yangın çıkan kamyonetteki 6 yaşındaki Cesur Tayyar yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İzmir'de kahreden son! 6 yaşındaki Cesur, yangında hayatını kaybetti
DHA

23.07.2021, 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021, 10:14

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda dün saat 21.30 sıralarında, Narlıdere yönüne giden 35 BCN 68 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yangını fark edip aracı yol kenarına çekti. Diğer sürücüler de araçlarını durdurup yardıma koştu.

Kamyonetin kasasındaki branda nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, aracın kasasında bulunan Cesur Tayyar yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cesur Tayyar'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Araç kamerasına yansıyan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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