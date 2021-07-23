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Haberler İzmir Kıyıdan uzaklaşan çocuğa balıkçı eli

Kıyıdan uzaklaşan çocuğa balıkçı eli

Kıyıdan uzaklaşan çocuğa balıkçı eli

23.7.2021

İZMİR Dikili'de ailesiyle denize yüzmeye giden Muhammed (6) ismindeki çocuk, akıntının etkisiyle tutunduğu simit ile kıyıdan uzaklaştı. Paniğe kapılan ailesi ve çevredekiler jandarmayı aradı. O esnada balıkçı teknesiyle bölgeden geçen Savaş Yaylaz, çocuğu kurtardı. Denizde korku yaşayan çocuğun kıyıya getirilmesiyle aile büyük sevinç yaşadı. Olay yerine gelen ambulansın içinde sağlık kontrolleri yapılan küçük Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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