Ödemiş'teki yangında anıt zeytin ağaçları da zarar gördü

İzmir'in Ödemiş ilçesi Karadoğan Mahallesi Balyeri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ödemiş Belediyesine ait iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, vatandaşlar da destek verdi. 4 dekar alada etkili olan yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Karadoğan Mahallesi Muhtarı Levent Köymen, yaptığı açıklamada, yangın üzerine itfaiye ve jandarmaya haber verdiklerini belirtti.

Yangının itfaiye ve iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu kontrol altına alındığını belirten Köymen, "Mahallemiz sınırları için de Vakıflara ait arazilerde çıkan yangın neticesinde tarihi 500 ila 600 yıllık bazı zeytin ağaçları yandı. Zeytin ağaçlarının yanı sıra bölgedeki bazı ağaçlar da yangından zarar gördü. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi iş makinaları ile müdahale ederek kontrol altına aldılar." dedi.

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