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Haberler İzmir Omuz atma kavgasına 6 tutuklama

Omuz atma kavgasına 6 tutuklama

Omuz atma kavgasına 6 tutuklama

23.7.2021

İZMİR Bayraklı'da, iki grup arasında çıkan 'omuz atma' kavgasında Kadir Özdemir ölmüş, Azat Ö. ve Oğuzhan S. ile birlikte 3 kişi de ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ve bekçi ekipleri, olay yerinden suç aletleri ile kaçan şüphelileri yakalamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., F.Y., Y.C.Y., U.Ç., D.B. ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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