Sizleri ağırlamaktan ‘mutluluk’ duymak isteriz ama..

Yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde kendilerini sahillere atarak serinlemeye çalışıyor ancak geri de kalan manzaralar ise içler acısı oluyor. Güzelbahçe'de de sahile inen vatandaşların, bıraktığı çöpler dolayısıyla üzüntü duyduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Kıymetli misafirlerimiz Güzelbahçe'de sizleri ağırlamaktan 'mutluluk' duymak isteriz fakat bu görüntüler bizleri çok ama çok üzüyor" diye konuştu.

'KIYMETİNİ BİLELİM'

Değerlerin kıymetinin bilmesi gerekliliğine vurgu yapan İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu deniz, bu sahil bu vatan hepimizin. Kıymetini bilmediğimiz bu güzelim denizi, sahili temiz bırakmazsak bir daha ne girebileceğimiz bir denizimiz olur ne sahilinde güneşleneceğimiz bir plajımız. Lütfen çevremizi temiz tutalım, geleceğe güzel bir dünya bırakalım."