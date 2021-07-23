Son dakika: İzmir'de ormanlık alanda yangın

Karşıyaka ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Yamanlar Orman İşletme Şefliği'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopterle 4 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.Nazilli'de tarım arazisi yangını! Zeytin ve incir ağaçları küle döndü
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