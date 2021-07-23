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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de ormanlık alanda yangın

Son dakika: İzmir'de ormanlık alanda yangın

Son dakika haberi...İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son dakika: İzmir'de ormanlık alanda yangın
DHA

23.07.2021, 13:37

Karşıyaka ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Yamanlar Orman İşletme Şefliği'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopterle 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

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