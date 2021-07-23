İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

KEMAL Q: Kanunda boşluk görmüşler al gülüm ver gülüm hesabı... Ardahan'da yandaş bir kooperatiften kavurma alıp İzmir'de dağıtmışlar gibi bir anlam çıkıyor. Neptün Soyer'in de tarım bakanı olma hayali varmış, belki Zimbabwe'ye:))))

KYMCNAS: Uyuyor mu bu İzmirliler Allah aşkına.

RESUL KUSUR: Soyer çifti İzmir'e hizmette sınır tanımıyor!



Neptün Soyer'in başkanı olduğu İzmir Köy-Koop Birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bugüne kadar 42.4 milyonluk mal sattı.



MATTO: Tunç, neptün ya o aldığın kavurmaları?

YILMAZ BECET: Ohh tezgah da işliyor daha ne olsun seçmen zaten müsait her şeye.

AHMET HAMDİ KÜÇÜK: Buna da el aticak misin @enginozkoc.

TURHAN: İki yüzlüler. Zihniyeti bozuklar bir de duyar kasmıyor mu?

HOZEL: Ticaret Bakanı eşinin şirketinden ihaleli alım yaptı diye başını yedik burada ihale falan yok direkt alıyorlar.

AYHAN CELEBİ: Millete de kurban eti diye kasarlarsa şaşırmam. Kurbanı katliam gördüklerinden ağaçta yetişen kavurmaları millete dağıtırlar artık. Bu varlıklara koca şehir teslim etmişiz ona yanarım.

HIZIRMEN: Karısı kavuruyor, kocası satın alıyor, iyiymiş. ERAY: Maşallah doyurun kendinizi.

NAZLI: Maşallah liyakati görüyoruz biz.