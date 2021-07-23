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Haberler İzmir Tunç, Neptün ya o aldığın kavurmaları?

Tunç, Neptün ya o aldığın kavurmaları?

Yeni Asır'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, eşi Neptün Soyer'in başkan olduğu İzmir Köy- Koop Birliği'nden bugüne kadar 42.4 milyonluk mal alımı yaptığını ve en son geçtiğimiz günlerde de 424 bin liralık kavurma aldığını ortaya koyan manşet haberi büyük yankı uyandırdı. Karı-koca ticaretine sosyal medyada da tepki yağdı.

Tunç, Neptün ya o aldığın kavurmaları?

23.7.2021

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI
KEMAL Q: Kanunda boşluk görmüşler al gülüm ver gülüm hesabı... Ardahan'da yandaş bir kooperatiften kavurma alıp İzmir'de dağıtmışlar gibi bir anlam çıkıyor. Neptün Soyer'in de tarım bakanı olma hayali varmış, belki Zimbabwe'ye:))))
KYMCNAS: Uyuyor mu bu İzmirliler Allah aşkına.
RESUL KUSUR: Soyer çifti İzmir'e hizmette sınır tanımıyor!


Neptün Soyer'in başkanı olduğu İzmir Köy-Koop Birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bugüne kadar 42.4 milyonluk mal sattı.

MATTO: Tunç, neptün ya o aldığın kavurmaları?
YILMAZ BECET: Ohh tezgah da işliyor daha ne olsun seçmen zaten müsait her şeye.
AHMET HAMDİ KÜÇÜK: Buna da el aticak misin @enginozkoc.
TURHAN: İki yüzlüler. Zihniyeti bozuklar bir de duyar kasmıyor mu?
HOZEL: Ticaret Bakanı eşinin şirketinden ihaleli alım yaptı diye başını yedik burada ihale falan yok direkt alıyorlar.
AYHAN CELEBİ: Millete de kurban eti diye kasarlarsa şaşırmam. Kurbanı katliam gördüklerinden ağaçta yetişen kavurmaları millete dağıtırlar artık. Bu varlıklara koca şehir teslim etmişiz ona yanarım.
HIZIRMEN: Karısı kavuruyor, kocası satın alıyor, iyiymiş. ERAY: Maşallah doyurun kendinizi.
NAZLI: Maşallah liyakati görüyoruz biz.

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