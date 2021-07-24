“AK Parti İzmir’de yükselişe geçti

"İzmir'de yapacağımız çok iş var" diyen Dağ, şunları söyledi: "Allah'ın izniyle İzmir'de daha fazla hizmet etme imkanı hemşerilerim bizlere verecek. Ben buna inanıyorum. Bu görevler sadece bir makama talip olma görevi değil, o bölge-ye hiz-met etme derdi, tasası... Yani bizim trafikten, kentsel dönüşüme kadar çok yapmamız gereken iş var. Şu anda mevcut arkadaşların da yapma-sı gereken işler var ama bizim daha dertli, daha heyecanlı olduğumu-zu düşünüyorum. İnşal-lah bunu daha fazla insanımızla bir araya gelip anlat-maya devam ede-ceğiz. Önü-müzdeki seçimler-de bu nok-tada ciddi değişimler olacak" dedi.



KILIÇDAROĞLU CESUR DEĞİL

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin konuşan Dağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adaylığına dair soruya ise, "Ben Kemal Bey'in o kadar cesaretli bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum" cevabı verdi.