  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir “AK Parti İzmir’de yükselişe geçti

“AK Parti İzmir’de yükselişe geçti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de AK Parti'nin yükselişte olduğunu söyledi.

“AK Parti İzmir’de yükselişe geçti

24.7.2021

"İzmir'de yapacağımız çok iş var" diyen Dağ, şunları söyledi: "Allah'ın izniyle İzmir'de daha fazla hizmet etme imkanı hemşerilerim bizlere verecek. Ben buna inanıyorum. Bu görevler sadece bir makama talip olma görevi değil, o bölge-ye hiz-met etme derdi, tasası... Yani bizim trafikten, kentsel dönüşüme kadar çok yapmamız gereken iş var. Şu anda mevcut arkadaşların da yapma-sı gereken işler var ama bizim daha dertli, daha heyecanlı olduğumu-zu düşünüyorum. İnşal-lah bunu daha fazla insanımızla bir araya gelip anlat-maya devam ede-ceğiz. Önü-müzdeki seçimler-de bu nok-tada ciddi değişimler olacak" dedi.

KILIÇDAROĞLU CESUR DEĞİL
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin konuşan Dağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adaylığına dair soruya ise, "Ben Kemal Bey'in o kadar cesaretli bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum" cevabı verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“AK Parti İzmir’de yükselişe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.