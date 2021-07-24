Anıt ağaçlar alevlere yenildi

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde 4 dekar alanda etkili olan yangında, bazı anıt zeytin ağaçları da zarar gördü. Karadoğan Mahallesi Balyeri mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Muhtar Levent Köymen, "Vakıflara ait arazilerde çıkan yangın neticesinde 500-600 yıllık bazı zeytin ağaçları da yandı" şeklinde konuştu.

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