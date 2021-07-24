Baskan Gümrükçü ‘Sinema Aksamları’ etkinligine katıldı

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli'de Sinema Akşamları" etkinlikleri kapsamında İnönü Mahallesinde gösterimi yapılan Organize İşler Sazan Sarmalı filmini vatandaşlarla birlikte izledi. Pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte kültür sanat etkinliklerinin yoğunlaştığı Çiğli'de, Başkan Utku Gümrükçü vatandaşlarla birlikte "Çiğli'de Sinema Akşamları" etkinliğine katıldı. İnönü Mahallesinde düzenlenen etkinlik alanına filmin başlamasından bir süre önce giden Başkan Gümrükçü, çocuklar ve ebeveynleriyle bol bol sohbet etti. Daha sonra, Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola'nın başrollerini paylaştığı "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmini vatandaşlarla birlikte izledi.