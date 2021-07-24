Bıçakla yaralanan genç kurtarılamadı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde, 21 Temmuz'da çıkan kavgada silahla ağır yaralanan Süleyman E. hayatını kaybetti. Ovakent Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle C.D. ile Süleyman E. (33) arasında kavga çıkmıştı. C.D. silahla Süleyman E. ve yanındaki G.B'ye (22) ateş edip olay yerinden kaçmıştı. Jandarma ekipleri zanlıyı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına alırken, Süleyman E. yaralı halde Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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