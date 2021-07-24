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Haberler İzmir Çeşme Ilıca Mahallesi’nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma

Çeşme Ilıca Mahallesi’nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma

Çeşme Ilıca Mahallesi’nde 72 yıllık geleneksel bayramlaşma

24.7.2021

İZMİR'İN Çeşme ilçesi Ilıca Mahallesi'nde vatandaşların, 1949 yılından bu yana Kurban Bayramı'nın üçüncü günü bir araya gelerek bayramlaşma ve ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirme geleneği bu yıl da gerçekleştirildi. Ilıcalıların dedelerinden, babalarından devir aldıkları 72 yıllık geleneksel buluşma, bu yıl da Ilıca Taş İskele'de yapıldı. Ilıca Mahallesi Muhtarı Kamil Baykal'ın da katıldığı geleneksel bayram buluşmasına Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da katılarak, Ilıcalılar ile bayramlaştı.

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