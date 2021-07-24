  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Evimizin önü çöplük oldu

Evimizin önü çöplük oldu

Evimizin önü çöplük oldu

24.7.2021

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7505 sokakta boş arsada bulunan çöp konteynerlerinin düzenli boşaltılmaması vatandaşların isyanına neden oldu. Yaz aylarında çöplerin kötü koku yaydığını söyleyen vatandaşlar, "Evimizin önü çöplük oldu. Defalarca belediyeyi aradık ama gelen olmadı. Pislik içinde yaşamaya bizi mahkum ediyorlar. Hem de pandemi henüz bitmemişken toplum sağlığını hiçe sayıyorlar. Çocuklarımızı oyun oynamaya gönderemiyoruz. Rezalet her yer. Yetkililerden hemen sokağımızı temizlemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evimizin önü çöplük oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.