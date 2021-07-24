İZMİR'İN Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7505 sokakta boş arsada bulunan çöp konteynerlerinin düzenli boşaltılmaması vatandaşların isyanına neden oldu. Yaz aylarında çöplerin kötü koku yaydığını söyleyen vatandaşlar, "Evimizin önü çöplük oldu. Defalarca belediyeyi aradık ama gelen olmadı. Pislik içinde yaşamaya bizi mahkum ediyorlar. Hem de pandemi henüz bitmemişken toplum sağlığını hiçe sayıyorlar. Çocuklarımızı oyun oynamaya gönderemiyoruz. Rezalet her yer. Yetkililerden hemen sokağımızı temizlemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.