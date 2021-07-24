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Haberler İzmir İzmir’de günlük vaka sayısı 250’ye dayandı

İzmir’de günlük vaka sayısı 250’ye dayandı

İzmir’de günlük vaka sayısı 250’ye dayandı

24.7.2021

TÜRKİYE'DE dün son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Günlük koronavirüs tablosuna göre, vaka sayılarındaki hızlı yükseliş dikkat çekerken, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.

TÜM ülkede olduğu gibi İzmir'de de korona virüsü vaka sayılarında artış yaşandı. Korkutan tabloyu açıklayarak uyarılarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir'de Haziran ayında günlük vaka sayıları 150'ye düşmüş ve bu bizi umutlandırmıştı. Ne yazık ki bugün (dün) itibariyle günlük vaka sayısı 250'ye yükseldi. Kurallara sıkı sıkıya uyarak vaka sayılarını yeniden 150'nin altına düşürelim" dedi.

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