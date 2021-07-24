Menemen'in kırsal Süleymanlı Mahallesi yakınlarındaki makilik ve zeytinlik alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, 2 helikopter ile havadan, 4 arazözle de karadan müdahale ediliyor.
İzmir'de makilik ve zeytinlik alan yangını! Havadan karadan müdahale haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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