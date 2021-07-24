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Haberler İzmir İzmir'de makilik ve zeytinlik alan yangını! Havadan karadan müdahale

İzmir'de makilik ve zeytinlik alan yangını! Havadan karadan müdahale

Son dakika... İzmir'in Menemen ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

İzmir'de makilik ve zeytinlik alan yangını! Havadan karadan müdahale
DHA

24.07.2021, 12:33

Menemen'in kırsal Süleymanlı Mahallesi yakınlarındaki makilik ve zeytinlik alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, 2 helikopter ile havadan, 4 arazözle de karadan müdahale ediliyor.

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