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İzmir'de makilik ve zeytinlik alan yangını! Havadan karadan müdahale

Son dakika... İzmir'in Menemen ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.