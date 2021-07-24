İZSU’nun bitmeyen çalışmasına vatandaş tepkili

İzmir'in Narlıdere ilçesi Çamtepe Mahallesi'nde devam eden İZSU çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaklaşık 6 aydır yolların kazılı olduğuna dikkat çeken semt sakinleri, "'İZSU'nun yarım yamalak işlerinden biri daha. İş yapsalar bir dert yapmasalar bir dert. Böyle saçma bir hizmet anlayışı olamaz. Yolları kazdılar ve gittiler. Hala yapan yok. Tozdan dışarıya zor çıkıyoruz. Her gün balkonları yıkıyoruz. Su faturamız fazla geliyor. Birçok fotoğraf çekip bütün kurumlara gönderdik ve defalarca dilekçe yazdık. Kimsenin umurunda olmadı. Bizler esnaf ve ev sahipleri olarak çaresiziz. Bir an önce sorunumuz çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.