  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İZSU’nun bitmeyen çalışmasına vatandaş tepkili

İZSU’nun bitmeyen çalışmasına vatandaş tepkili

İZSU’nun bitmeyen çalışmasına vatandaş tepkili

24.7.2021

İzmir'in Narlıdere ilçesi Çamtepe Mahallesi'nde devam eden İZSU çalışması vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaklaşık 6 aydır yolların kazılı olduğuna dikkat çeken semt sakinleri, "'İZSU'nun yarım yamalak işlerinden biri daha. İş yapsalar bir dert yapmasalar bir dert. Böyle saçma bir hizmet anlayışı olamaz. Yolları kazdılar ve gittiler. Hala yapan yok. Tozdan dışarıya zor çıkıyoruz. Her gün balkonları yıkıyoruz. Su faturamız fazla geliyor. Birçok fotoğraf çekip bütün kurumlara gönderdik ve defalarca dilekçe yazdık. Kimsenin umurunda olmadı. Bizler esnaf ve ev sahipleri olarak çaresiziz. Bir an önce sorunumuz çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İZSU’nun bitmeyen çalışmasına vatandaş tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.