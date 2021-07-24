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Markette dehşet!

Önce müdürü bıçaklayan saldırgan, daha sonra kasiyeri hedef aldı

Markette dehşet!

24.7.2021

İZMİR'İN Buca ilçesindeki bir süpermarkete gelen Ramazan Y. (55), önceden tartıştığı öne sürülen market müdürünü bıçakla ağır yaraladı. Olay, dün sabah 10.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Hoca Ahmed Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarkette meydana geldi.

EVE GİREREK KURTULDU
İDDİAYA göre, markete giren Ramazan Y. market müdürü Levent Yavuz'un (27) yanına giderek, yanındaki bıçakla bir anda saldırmaya başladı. Genç adam kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan daha sonra kasiyer Rıdvan E.'yi hedef aldı.

Levent Yavuz

Rıdvan E. elindeki bıçakla kendisini kovalayan saldırgandan, markete yakın noktadaki evine kaçıp kapıyı kilitleyerek kurtulabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan market müdürünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan talihsiz gencin durumunun ciddiyetini koruduğu Ramazan Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

■ FATİH ŞENDİL

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