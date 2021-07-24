  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Pyuncu Mehmet Çelik’in taciz skandalında görgü tanığı konuştu: Denizde saldırdı!

Pyuncu Mehmet Çelik’in taciz skandalında görgü tanığı konuştu: Denizde saldırdı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde M.C. adlı genç kız, bir mekanda tanıştığı oyuncu Mehmet Çelik ile denize girdi. Genç kız taciz edildiğini ifade ederek yardım istedikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Olayın görgü tanığı H.M. yaptığı açıklamada," Bu adam genç kıza denizde saldırdı, aralarında itişme oldu. Kız sonra denizden çıktı" dedi.

Pyuncu Mehmet Çelik’in taciz skandalında görgü tanığı konuştu: Denizde saldırdı!
SABAH

24.07.2021, 10:53

Çeşme'de yaşanan taciz olayının yankıları sürüyor. M.C., adlı genç kız, bir mekanda tanıştığı oyuncu Mehmet Çelik'in kendisini taciz ettiğini belirtip şikayetçi olmuştu. O gecenin görgü tanığı H.M. adlı kadın, Günaydın'a konuştu.

DENİZDE SALDIRDI

H.M., "Arkadaşlarımızla sahilde oturuyorduk. Bir süre sonra çığlık sesleri geldi. Bu adam genç kıza denizde saldırdı, aralarında itişme oldu. Kız sonra denizden çıktı" dedi.

BAŞKA ŞİKAYET DE VAR

H.M., sözlerine şöyle devam etti: "Kız çok korkmuş ve ağlıyordu. Adamın üzerindeki kıyafetleri yırttığını söyledi. Biz de hemen havlu bulup üzerini örttük. M.C., olay sonrası devlet hastanesine, ertesi gün de rapor almak için Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitti. Sonra da savcıya ifade verdi." Genç kadını taciz eden oyuncu hakkında benzer bir olayla ilgili başka bir şikayetin daha olduğu ortaya çıktı.

GARİP SAVUNMA

Tacizle suçlanan oyuncu Mehmet Çelik, olayla ilgili sosyal medyadan ilginç bir savunma yaptı: "Hayatım boyunca attığım her adımın bilincinde oldum. Bu tarz şeylerle çok karşılaştım. Birçok oyuncu arkadaşım da bu durumdan mustarip. Kedi yetişemediği ciğere mundar dermiş misali…"

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pyuncu Mehmet Çelik’in taciz skandalında görgü tanığı konuştu: Denizde saldırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.