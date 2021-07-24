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Haberler İzmir Torbalı toz soluyor

Torbalı toz soluyor

Torbalı toz soluyor

24.7.2021

İzmir'in Torbalı ilçesi Alpkent Mahallesi'nde bitmeyen yol çalışmaları vatandaşları isyan ettirdi. Aylardır toz içinde yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, "Aylardır toz toprak soluyoruz. Kapı penceremizi açamıyoruz. Balkonda oturamıyoruz. Bütün bir yazı haram ettiler. Esnaf perişan halde dükkanların önü bozuk yol, ürünler toz içinde kalıyor. Defalarca belediyeye durumu bildirmemize rağmen hiçbir şekilde sonuç alamadık. Yetkiliklerden derhal çözüm istiyoruz" dedi.

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