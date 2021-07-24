Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Araştırma Görevlisi Alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden Araştırma Görevlisi Alım İlanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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