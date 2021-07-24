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Haberler İzmir Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Yaşar Üniversitesi’nin araştırma görevlisi alacağı duyuruldu.

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden Araştırma Görevlisi Alım İlanı

24.07.2021, 10:29

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Araştırma Görevlisi Alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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